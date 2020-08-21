Винни Джонс выпустит книгу о скончавшейся от рака супруге

Бывший английский футболист Винни Джонс сообщил на своей странице в «Твиттере», что выпустит книгу о своей супруге Тане Лэмонт, которая скончалась от рака кожи в июле 2019 года. Книга будет носить название «Потерян без тебя: любить и потерять Таню» и поступит продажу в сентябре.
Жена Джонса умерла в окружении семьи в своём доме в Лос-Анджелесе. На протяжении шести лет Таня боролась с раком кожи. В 2013 году меланома была обнаружена у обоих супругов. Винни Джонс перенёс три операции по удалению опухоли.
Винни и Таня поженились в 1994 году. Пара воспитывала дочь Тани от прошлого брака по имени Кейли, а также общего сына Аарона. 25 июня 2019 года Винни и Таня отметили 25-летие совместной жизни.
Винни Джонс выступал в составе таких клубов, как «Уимблдон», «Лидс Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед», «Челси», а также играл за национальную команду Уэльса. Также известен ролями в фильмах «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Евротур».
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