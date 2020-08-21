Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Севилья» — «Интер»: прямая трансляция финала Лиги Европы начнётся в 22:00

«Севилья» — «Интер»: прямая трансляция финала Лиги Европы начнётся в 22:00
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 21 августа, состоится финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Интер».

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду войдут ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос.

В 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1, а миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0). «Севилья» проведёт свой 11-й финал в континентальных турнирах, что сделает её клубом, сыгравшим больше всего европейских финалов в XXI веке.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020