«Севилья» — «Интер»: прямая трансляция финала Лиги Европы начнётся в 22:00
Сегодня, 21 августа, состоится финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Интер».
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду войдут ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос.
В 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1, а миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0). «Севилья» проведёт свой 11-й финал в континентальных турнирах, что сделает её клубом, сыгравшим больше всего европейских финалов в XXI веке.
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