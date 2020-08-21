«Севилья» — «Интер»: прямая трансляция финала Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 21 августа, состоится финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Интер».



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду войдут ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос.



В 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1, а миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0). «Севилья» проведёт свой 11-й финал в континентальных турнирах, что сделает её клубом, сыгравшим больше всего европейских финалов в XXI веке.