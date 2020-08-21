Зидан: в финале ЛЧ нет фаворита. Здорово, что французские клубы дошли так далеко
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Бавария».
«Мы знаем, что такое играть в финале Лиги чемпионов. В этом матче нет фаворита. Нужно быть на высоте в этот день. Встретятся действительно отличные команды. Выход в финал — это не случайность. Любой, кто вышел в финал Лиги чемпионов, заслужил это право. Конкуренция в турнире очень высокая. „ПСЖ“ заслужил своё место в финале. Для французского футбола здорово, что клубы из Франции дошли до таких стадий турнира», — приводит слова Зидана Afrique Sports со ссылкой на Telefoot.
Финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 23 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск.
Коман — о финале ЛЧ: это не игра между мной и «ПСЖ», это игра «Баварии» и «ПСЖ»
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