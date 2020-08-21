Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Барселоны» Рафинья примет решение о своём будущем до конца августа

Хавбек «Барселоны» Рафинья примет решение о своём будущем до конца августа
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пока не определился со своим будущим, сообщает Mundo Deportivo.

27-летний хавбек может покинуть каталонский клуб после смены тренера, как и многие другие игроки. Итальянские СМИ сообщают, что в Рафинье заинтересован «Лацио», однако окружение футболиста отрицает эту информацию. «Сельта» также хотела оставить полузащитника в клубе, но официального запроса в «Барселону» о покупке не поступало.

Представители Рафиньи подтвердили, что многие европейские клубы интересуются игроком, однако ещё не поступило предложение, которое устроит Алькантару. Если определённости с будущим клубом не возникнет, с 31 августа Рафинья приступит к тренировкам с «Барселоной».

Хавбек «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в «Лацио»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020