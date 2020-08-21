Хавбек «Барселоны» Рафинья примет решение о своём будущем до конца августа

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пока не определился со своим будущим, сообщает Mundo Deportivo.



27-летний хавбек может покинуть каталонский клуб после смены тренера, как и многие другие игроки. Итальянские СМИ сообщают, что в Рафинье заинтересован «Лацио», однако окружение футболиста отрицает эту информацию. «Сельта» также хотела оставить полузащитника в клубе, но официального запроса в «Барселону» о покупке не поступало.



Представители Рафиньи подтвердили, что многие европейские клубы интересуются игроком, однако ещё не поступило предложение, которое устроит Алькантару. Если определённости с будущим клубом не возникнет, с 31 августа Рафинья приступит к тренировкам с «Барселоной».

Хавбек «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в «Лацио»