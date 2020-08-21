Хавбек «Барселоны» Рафинья примет решение о своём будущем до конца августа
Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пока не определился со своим будущим, сообщает Mundo Deportivo.
27-летний хавбек может покинуть каталонский клуб после смены тренера, как и многие другие игроки. Итальянские СМИ сообщают, что в Рафинье заинтересован «Лацио», однако окружение футболиста отрицает эту информацию. «Сельта» также хотела оставить полузащитника в клубе, но официального запроса в «Барселону» о покупке не поступало.
Представители Рафиньи подтвердили, что многие европейские клубы интересуются игроком, однако ещё не поступило предложение, которое устроит Алькантару. Если определённости с будущим клубом не возникнет, с 31 августа Рафинья приступит к тренировкам с «Барселоной».
Хавбек «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в «Лацио»
- 21 августа 2020
-
20:17
-
20:06
-
20:06
-
19:49
-
19:49
-
19:32
-
19:18
-
19:17
-
19:00
-
18:57
-
18:36
-
18:27
-
18:18
-
18:13
-
18:02
-
17:56
-
17:49
-
17:49
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:12
-
16:44
-
16:41
-
16:26
-
15:54
-
15:45
-
15:39
-
15:23
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:24
-
14:05
Партнерский контент