Тудор покинул «Хайдук» и присоединится к «Ювентусу» в качестве помощника Пирло

Игор Тудор покинул пост главного тренера «Хайдука» и станет помощником Андреа Пирло в «Ювентусе», сообщает официальный сайт хорватского клуба.
Тудор работал также в «Удинезе», «Галатасарае», ПАОК. В качестве футболиста хорват играл за «Ювентус» большую часть своей карьеры (с 1998 по 2005 год).
Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013).
8 августа «Ювентус» объявил об увольнении Маурицио Сарри. Накануне в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл «Лион», однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.
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