Виллиан: Артета сказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов до моего ухода из «Арсенала»

Новичок «Арсенала» нападающий Виллиан рассказал о разговоре с главным тренером лондонского клуба Микелем Артетой.
«Когда я разговаривал с тренером, он сказал мне, почему понадобилось подписывать со мной контракт на три года. Он хочет сперва попасть в Лигу чемпионов и выиграть её до моего ухода. Это то, что я хотел услышать. Я был в „Челси“ семь лет и выиграл всё, кроме Лиги чемпионов. Надеюсь, этот шаг принесёт мне заветный трофей», — приводит слова Виллиана The Sun.
Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года. До этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 мячей (4 — с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.
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