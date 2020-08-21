В «Барселоне» допустили продажу Месси при поступлении хорошего предложения

В «Барселоне» надеются убедить нападающего Лионеля Месси остаться в клубе, однако некоторые члены правления заявили, что не будут против его продажи при подходящих обстоятельствах, сообщает ESPN.
Новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман публично заявил, что планирует построить команду вокруг Месси. Сообщается, что большая часть совета директоров хочет оставить аргентинца в клубе.
Тем не менее, собственные сомнения Лионеля в своём будущем вызвали внутренние дебаты в совете директоров. Некоторые члены правления заявили, что будут готовы выслушать предложения, которые позволят Куману собрать хорошую команду, и одновременно сократить фонд заработной платы.
Напомним, Лионель Месси выразил желание покинуть «Барселону» после разгромного поражения от «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8).
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