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В «Барселоне» допустили продажу Месси при поступлении хорошего предложения

В «Барселоне» допустили продажу Месси при поступлении хорошего предложения
Футбол / Испания 0

В «Барселоне» надеются убедить нападающего Лионеля Месси остаться в клубе, однако некоторые члены правления заявили, что не будут против его продажи при подходящих обстоятельствах, сообщает ESPN.

Новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман публично заявил, что планирует построить команду вокруг Месси. Сообщается, что большая часть совета директоров хочет оставить аргентинца в клубе.

Тем не менее, собственные сомнения Лионеля в своём будущем вызвали внутренние дебаты в совете директоров. Некоторые члены правления заявили, что будут готовы выслушать предложения, которые позволят Куману собрать хорошую команду, и одновременно сократить фонд заработной платы.

Напомним, Лионель Месси выразил желание покинуть «Барселону» после разгромного поражения от «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8).

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