Андрей Мостовой: Кержаков постоянно шутит, «царём» меня зовёт

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, спрашивали ли его когда-либо о знаменитом футболисте-однофамильце Александре Мостовом, выступавшем за «Сельту» и московский «Спартак».

«Миша Кержаков постоянно шутит, «царём» меня зовёт. Мы с Александром познакомились, когда я однажды в прямой эфир выходил на «Матч ТВ». Первое, что он сказал: «Нет, вроде не похож».

Я удивился. Оказывается, он узнал обо мне ещё в «Долгопрудном», потому что живёт где-то рядом и однажды пришёл на матч, как раз когда я играл. Отметил меня, спросил, кто такой. Ему сказали — Мостовой. Вот он и запомнил. Много разных нарезок с его игрой смотрел — не просто так человека Царём называли", — цитирует Мостового пресс-служба клуба.