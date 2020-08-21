Андрей Мостовой: Кержаков постоянно шутит, «царём» меня зовёт
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, спрашивали ли его когда-либо о знаменитом футболисте-однофамильце Александре Мостовом, выступавшем за «Сельту» и московский «Спартак».
«Миша Кержаков постоянно шутит, «царём» меня зовёт. Мы с Александром познакомились, когда я однажды в прямой эфир выходил на «Матч ТВ». Первое, что он сказал: «Нет, вроде не похож».
Я удивился. Оказывается, он узнал обо мне ещё в «Долгопрудном», потому что живёт где-то рядом и однажды пришёл на матч, как раз когда я играл. Отметил меня, спросил, кто такой. Ему сказали — Мостовой. Вот он и запомнил. Много разных нарезок с его игрой смотрел — не просто так человека Царём называли", — цитирует Мостового пресс-служба клуба.
Федотов: Кокорин и Мостовой выполняли основную роль в команде, их уход сказывается
- 21 августа 2020
-
21:46
-
21:30
-
21:23
-
21:09
-
21:06
-
20:55
-
20:42
-
20:38
-
20:17
-
20:06
-
20:06
-
19:49
-
19:49
-
19:32
-
19:18
-
19:17
-
19:00
-
18:57
-
18:36
-
18:27
-
18:18
-
18:13
-
18:02
-
17:56
-
17:49
-
17:49
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:12
-
16:44
-
16:41
-
16:26
-
15:54
Партнерский контент