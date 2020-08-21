Самедов: после чемпионства «Спартака» люди стали делить успех, начались конфликты

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, почему после чемпионского сезона в команде стали возникать конфликты.
«Кто раскачал чемпионскую лодку? Некоторые начали делить этот успех, брать на себя слишком много. Стало много лишних разговоров вне раздевалки, за спиной, которые стали просачиваться в прессу. И начались конфликты. Кому-то тренер был не тот, кому-то ещё кто-то не тот.
Футболисты с российским паспортом придерживались единой точки зрения? Нет. Я не был ни с кем. Дружил с Джикией и Джано. У нас была некая своя бригада. Мы никуда не лезли, но придерживались своей точки зрения. Наверняка были другие группировки. Но нас Каррера устраивал», — сказал Самедов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Напомним, «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.
- 21 августа 2020
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