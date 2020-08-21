Игрок «Химок»: Талалаеву хочется победить, но у нас больше желания выиграть у «Ахмата»

Полузащитник «Химок» Артём Полярус поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ с «Ахматом».
«Настроение перед матчем с „Ахматом“ отличное. Хоть и проиграли последний матч, но сделали выводы и движемся дальше. Хочется порадовать болельщиков победой. Жаждем взять три очка и сделаем всё, чтобы выиграть.
Соперник в последнем матче выглядел хорошо, крупно обыграл «Ротор». Зная тренера «Ахмата» и как он настроит команду, ожидаем тяжёлый матч. Но будем к этому готовы. Тренерский штаб указал на слабые и сильные стороны соперника, поэтому будем отталкиваться от своей игры. Постараемся взять три очка за счёт характера и бойцовских качеств.
Андрей Викторович работал в «Химках», завтра будет очень интересный матч. Ему хочется победить, но у нас больше желания выиграть у «Ахмата». Хотим одержать первую победу в РПЛ", — цитирует Поляруса пресс-служба клуба в "Твиттере".
- 21 августа 2020
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