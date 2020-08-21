Автомобиль футболиста, участвовавшего в акциях в Беларуси, испортили вандалы

Игрок МФК «Дорожник» Евгений Дунаев, участвующий в протестных акциях в Беларуси, рассказал, как вандалы испортили его автомобиль.



«Ночью с 19 на 20 августа это и произошло. Утром вышел из дома, чтобы ехать на работу, и увидел на машине надпись. Сразу не заметил, что еще и колеса пробиты. Если честно, моя первая реакция — улыбка. «Сцуль 97%» – такая двоякая надпись. Если 97%, то какой же я сцуль? Безусловно, машину испортили те, кто знают мою позицию. Как сказали грамотные люди, скорее всего, машина где-то засветилась – на каких-то акциях, митингах. К тому же она белая, яркая, а я ещё по работе постоянно за рулём. В общем, думаю, силовики так нас запугивают.



Просто не могу осознать, в какие годы мы вернулись – какие-то запугивания, жестокость. Всё это страшно. В последнюю неделю ни о чём, кроме происходящих событий, думать невозможно. Даже на работе не могу сосредоточиться. Все мы видим, как силовики издеваются над простыми белорусами, бьют их – это, конечно, нечеловеческое отношение. Страшно. Сына, например, с детства учу, что ты должен управлять страхом, а не страх управлять тобой. Не нужно бояться», — приводит слова Дунаева by.tribuna.com.