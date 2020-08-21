«Севилья» — «Интер»: стартовые составы на финальный матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Интера» на финальный матч Лиги Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Интер».



«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Фернандо, Хордан, Банега, Окампос, Сусо, де Йонг.



Запасные: Вацлик, Санчес, Серхи Гомис, Эль-Хаддади, Гудель, Эскудеро, Оливер Торрес, Васкес, Хосе Алонсо, Хенаро Родригес, Пабло Перес, Эн-Несири.



«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Янг, Брозович, Барелла, Гальярдини, Д'Амброзио, Мартинес, Лукаку.



Запасные: Паделли, Бираги, Шкриньяр, Пирола, Раноккия, Кандрева, Эриксен, Мозес, Сенси, Валеро, Эспозито, Санчес.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду войдут ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос.



В 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» со счётом 2:1 обыграла «Манчестер Юнайтед», а миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0). «Севилья» проведёт уже 11-й финал в континентальных турнирах, что сделает её клубом, сыгравшим больше всего европейских финалов в XXI веке.