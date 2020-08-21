Самедов: Кононов предложил продлить контракт, а потом сказал, что не нуждается во мне

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, почему ему пришлось покинуть клуб.
«Почему меня слил Кононов? Не знаю. У меня с ним был диалог в конце года. Он спросил, хочу ли уйти из „Спартака“ из-за недостатка игровой практики. Ответил, что уходить не хочу, хочу играть больше. При этом не предъявлял никому претензий. Он сказал, что я воспитанник и нужен ему, так как я свой, и чтобы я продлил контракт на один год. Мы играем с „Вильярреалом“ в Испании, проигрываем. И я иду в отпуск, говорю жене: „Здорово, у меня полгода контракта остаётся, и продлить ещё на один год, закончить карьеру в “Спартаке» — идеально". Уезжаю в отпуск.
Проходит дня четыре, звонит Родионов. Думал, хочет поговорить о новом контракте. Но слышу, что главный тренер высказал мнение, что не нуждается в моих услугах. Не то что был в шоке, но это немного надломило. Сказал, у меня сейчас отпуск, приеду и поговорим. В офисе мне то же самое сказали. Я сказал, давайте цивилизованно договариваться, хочу получить деньги за шесть месяцев и заканчиваю с футболом. 6 января звонок, говорят, согласны. Приехал в офис, там был Кононов, он сказал, что я его не так понял и он строит новый «Спартак». И всё", — сказал Самедов на видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 21 августа 2020
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