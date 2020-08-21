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Франц Беккенбауэр: не могу найти слабых мест у «ПСЖ»

Франц Беккенбауэр: не могу найти слабых мест у «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Франц Беккенбауэр поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

«Смотрел матчи „ПСЖ“ — чертовски хорошая команда. Не могу найти слабых мест у парижан и ожидаю, что они преподнесут массу сюрпризов. Это будет самый сложный матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Надеюсь, обе команды не будут проявлять друг к другу излишнего уважения и сыграют так же бодро, как делали это до сих пор. Тогда мы увидим прекрасный финал», — приводит слова Беккенбауэра официальный сайт мюнхенской «Баварии».

Финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 23 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск.

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