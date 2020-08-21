«Севилья» — «Интер»: Лукаку открыл счёт, реализовав пенальти

В финальном матче Лиги Европы «Севилья» встречается с «Интером». Матч в эти минуты проходит на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). К 6-й минуте миланцы выигрывают со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Интер».

На 4-й минуте встречи игрок «Севильи» Диего Карлоса сфолил на нападающем миланского «Интера» Ромелу Лукаку, после чего был назначен пенальти. Через минуту Лукаку уверенно реализовал 11-метровый удар и открыл счёт.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду входят ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос.



В 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» со счётом 2:1 обыграла «Манчестер Юнайтед», а миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0).