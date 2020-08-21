«Севилья» — «Интер»: Люк де Йонг сравнял счёт
В финальном матче Лиги Европы «Севилья» встречается с «Интером». Матч в эти минуты проходит на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). К 13-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Интер».
На 12-й минуте встречи нападающий «Севильи» Люк де Йонг головой отправил мяч в ворота «Интера» после передачи защитника Хесуса Наваса и сравнял счёт.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду входят ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос.
В 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» со счётом 2:1 обыграла «Манчестер Юнайтед», а миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0).
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