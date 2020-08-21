«С гордостью смотрю на то, чего мы достигли». Куман попрощался со сборной Нидерландов

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман попрощался с национальной командой Нидерландов.



«Для меня было честью возглавлять сборную Нидерландов. Делал всё возможное, чтобы мы успешно выступали эти два с половиной года. С гордостью смотрю на то, чего мы достигли вместе. У сборной Нидерландов светлое будущее. Спасибо!» — написал Куман на своей странице в «Твиттере».

Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. 19 августа каталонский клуб объявил о назначении Кумана на пост главного тренера. Специалист возглавлял национальную команду Нидерландов.

В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые проиграли «Баварии» со счётом 2:8.