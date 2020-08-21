«ПСЖ» хочет приобрести Павара и готов предложить «Баварии» € 45 млн
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает L’Equipe.
Мюнхенский клуб может отпустить француза за € 45 млн. Павар получил травму при подготовке к матчам Лиги чемпионов и пропустил все встречи турнира после паузы из-за пандемии коронавируса.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «ПСЖ» состоится 23 августа. Матч пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало — в 22:00 мск. «Бавария» — 5-кратный победитель Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» никогда не выигрывал турнир.
В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги «Бавария» завоевала чемпионский титул. В 34 турах команда набрала 82 очка и опередила ближайшего преследователя, дортмундскую «Боруссию», на 13 очков.
Бенжамен Павар получил травму на тренировке «Баварии»
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