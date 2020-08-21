«Рубину» пришлось добираться из аэропорта в отель на такси, автобус от ЦСКА опоздал

«Рубин» прилетел в Москву на матч 4-го тура РПЛ с ЦСКА, «армейцы» заказали автобус казанской команде, однако он сильно опоздал. Подопечные Леонида Слуцкого добирались в отель на такси.

Напомним, согласно санитарному регламенту РПЛ, принимающая сторона должна обеспечить переезд гостевой команды. Автобус, заказанный ЦСКА, прибыл к аэропорту спустя час после прилёта подопечных Слуцкого. Казанцы решили вызвать такси.



«Сожалеем, что произошёл подобный инцидент. Весь клубный транспорт был на месте вовремя. Для команды гостей мы заказываем автобус в транспортной компании. Почему-то водитель выехал позже указанного нами времени и попал в пробку, в результате чего не смог вовремя добраться до аэропорта и встретить игроков и тренерский штаб. Приносим извинения «Рубину» и сожалеем о произошедшем, но никакой подоплёки в этом искать не стоит», — цитирует директора по связям с общественностью ЦСКА Сергея Аксенова Sport24.