Х. Навас: возможность поднять трофей в качестве капитана «Севильи» много значит для меня

Защитник «Севильи» Хесус Навас прокомментировал победу в финальном матче Лиги Европы с миланским «Интером» (3:2).



«Команда заслуживает этого. Мы сражались весь год, переживали непростое время, как и всё, день за днём старались пройти через это. Болельщики этого заслуживают. Те, кто любит футбол, как и мы, должны получать от него удовольствие.



Возможность поднять трофей в качестве капитана моей „Севильи“ очень много значит для меня и для друзей, которых больше нет с нами, таких как Рейес. Лопетеги работает 24 часа в сутки в „Севилье“. Он смог выжать из этой команды всё», — приводит слова Наваса Football Italia.

Этот трофей стал шестым в истории испанского клуба. Ранее «Севилья» выигрывала трофей в сезонах 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.