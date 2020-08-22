Банега потрогал волосы Конте в первом тайме финала ЛЕ и пошутил, что тренер носит парик

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега подшутил над главным тренером «Интера» Антонио Конте во время финального матча Лиги Европы (3:2), положив ему руку на волосы и спросив, настоящий ли это парик, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Это произошло на 16-й минуте встречи, когда миланцы требовали второй пенальти за касание руки Диего Карлоса в штрафной площади «Севильи». Конте в ответ заявил аргентинцу, что будет ждать его посл матча.

На 5-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, который успешно реализовал пенальти. Через 7 минут ответный гол забил форвард «Севильи» Люк де Йонг. На 33-й минуте де Йонг оформил дубль и вывел испанский клуб вперёд в счёте. Через 2 минуты счёт сравнял защитник миланцев Диего Годин. На 74-й минуте защитник «Севильи» Диего Карлос забил гол и установил итоговый счёт встречи.



Таким образом, «Севилья» — победитель Лиги Европы сезона-2019/2020. Этот трофей стал шестым в истории испанского клуба. Ранее «Севилья» выигрывала трофей в сезонах 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.