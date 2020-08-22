Ханданович: третий гол «Севильи» — чистое невезение, которое решило исход матча

Голкипер «Интера» Самир Ханданович прокомментировал результат финального матча Лиги Европы с «Севильей» (2:3).



«Большое разочарование, но мы должны идти вперёд. Как я говорил ранее, это лишь отправная точка. Мы надеемся провести ещё много важных матчей. Было бы легко указывать не вещи, которые пошли не так, но у нас было много опасных моментов.



В финале сошлись две открытые и атакующие команды. Мы должны были лучше контролировать мяч во втором тайме, потому что игроки „Севильи“ больше устали, а у нас ещё было топливо в баках. Третий гол — чистое невезение, которое решило исход встречи. „Севилья“ снова доказала, что её сложно обыграть, и мы можем извлечь из этого опыта свои уроки», — приводит слова Хандановича Sky Sport Italia.

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