Антонио Конте: в матче с «Севильей» всё решил опыт

Главный тренер миланский «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат финального матча Лиги Европы с «Севильей» (2:3).



«Это была сложная, сбалансированная игра, и во втором тайме один момент мог всё изменить. У нас была хорошая возможность забить, но реализация вышла неудачной. „Севилья“ постепенно снижала интенсивность. Конечно, мы расстроены, потому что команда выложилась на 100 процентов. Но мы играли против опытной команды, которая много раз выигрывала финал Лиги Европы и держалась уверенно. В итоге всё решил опыт», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Этот трофей стал шестым в истории испанского клуба. Ранее «Севилья» выигрывала трофей в сезонах 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.