ЦСКА сделает предложение в размере € 10 млн по трансферу Палиньи из «Спортинга»

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА планирует в ближайшее время сделать «Спортингу» предложение по трансферу Палиньи в размере € 10 млн и 15% с будущей продажи. До этого официальных предложений не было.

При этом в московском клубе думают, что им удастся осуществить сделку за € 11 млн. Проблема заключается в том, что в «Спортинге» хотят за полузащитника € 12 млн. На приобретении Палиньи настаивает главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко. Португалец рассматривается как главный вариант для усиления полузащиты. При этом в ЦСКА понимают, что покупка Палиньи невозможно без продажи Кристияна Бистровича.

25-летний португальский опорный хавбек находится в системе «Спортинга» с 2013 года, а его контракт рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне Жоау принял участие в 27 матчах португальской Примейры, забил 2 гола и получил 9 жёлтых карточек.