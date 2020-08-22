Аллегри может сменить Конте в «Интере» уже на следующей неделе

Авторитетный итальянский журналист The Guardian Фабрицио Романо в «Твиттере» поделился информацией о возможных перестановках на тренерском мостике миланского «Интера».

Уже на следующей неделе руководство «Интера» встретится с нынешним главным тренером клуба — Антонио Конте, чтобы обсудить с ним его дальнейшие перспективы в клубе. В случае расставания с 51-летним итальянским специалистом, место Конте займёт его 53-летний соотечественник – Массимилиано Аллегри, находящийся без работы с мая 2019 года.



Напомним, что в 2016 году именно Аллегри сменил Конте и в другом итальянском клубе – «Ювентусе».



В прошедшем сезоне Серии А «Интер» под руководством Антонио Конте занял 2-е место, отстав от «Ювентуса» на одно очко. В Кубке Италии миланский клуб в двухматчевом противостоянии уступил «Наполи» с общим счётом 1:2 (0:1, 1:1), а в Лиге Европы подопечные Конте добрались до финала, в котором уступили испанской «Севилье» (2:3).