«Ювентус» работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры

Туринский «Ювентус» готовится к расставанию сразу с двумя звёздными игроками, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Как утверждает источник, «Старая синьора» работает над расторжением контрактов по обоюдному согласию экс-чемпионом мира и обладателем Лиги чемпионов Сами Хедирой и 32-летним аргентинским форвардом Гонсало Игуаином, за которого летом 2016 года было оплачено € 90 млн «Наполи».
33-летний немецкий опорный хавбек Сами Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года, когда он в качестве свободного агента пополнил состав туринского клуба. С тех пор он провёл за «Ювентус» 145 матчей, в которых отметился 21 забитым мячом и 13 результативными передачами, став 5-кратным чемпионом Италии, 3-кратным обладателем Кубка Италии, 2-кратным победителем Суперкубка Италии и финалистом Лиги чемпионов.
На счету Игуаина 66 голов и 16 результативных передач в 149 матчах за «Ювентус», с которым он трижды выигрывал Серию А и дважды Кубок Италии.
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