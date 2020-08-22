Экс-игрок «Ростова» Баштуш покинет «Лацио»

Ангольский защитник Баштуш, выступающий за итальянский «Лацио», покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

Сейчас игроком интересуются турецкие клубы. Речь идёт о «Фенербахче», который может включить в сделку нападающего сборной Косово Ведата Мурики, «Бешикташе» и чемпионе страны, клубе «Истанбул Башакшехир». Президент «Лацио» Клаудио Лотито хотел бы выручить за Баштуша € 5 млн.

28-летний Баштуш перешёл в «Лацио» из «Ростова» в 2016 году. В завершившемся розыгрыше чемпионата Италии он провёл за римский клуб 16 матчей, в которых забил 1 гол и получил 4 жёлтых карточки. В 2019 году в составе «Лацио» он завоевал Кубок Италии. В составе «Ростова» Баштуш выигрывал Кубок России и становаился серебряным призёром чемпионата.