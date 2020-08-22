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Лопетеги — о победе «Севильи» в финале Лиги Европы: у этой истории счастливый конец

Лопетеги — о победе «Севильи» в финале Лиги Европы: у этой истории счастливый конец
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу в финальном матче Лиги Европы с «Интером» (3:2).

«Это нечто особенное для нас — для меня, для болельщиков. У этой истории счастливый конец. Люк де Йонг — прекрасный футболист, он работал весь матч и был готов в нужный момент. У нас было несколько неудач в начале встречи, но „Севилья“ никогда не сдаётся.

Что касается ухода Банеги из «Севильи», не удивлён. Грустно, но не удивлён. Он фантастический футболист, с сильным характером", — приводит слова Лопетеги Goal.com.

Напомним, эта победа в Лиге Европы стала шестой в истории испанского клуба. «Севилья» выигрывала трофей в сезонах-2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

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