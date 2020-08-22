«Я не засмеялся. Сдержался, хотя уже подходило». Самедов — о речи Слуцкого перед Уэльсом

Бывший игрок сборной России Александр Самедов рассказал, как наставник национальной команды Леонид Слуцкий в 2016 году на чемпионате Европы перед матчем с Уэльсом мотивировал команду речью из фильма «Каждое воскресенье».
Напомним, для выхода из группы России нужна была только победа. В итоге команда Слуцкого проиграла — 0:3.
«Наверное, можно уже рассказать. История с Евро-2016 касается Леонида Викторовича Слуцкого. Ничего обидного нет, но… Знаете фильм «Каждое воскресенье» с Аль Пачино? Да, та самая речь… Я фанат этого фильма, знаю её наизусть.
Сидим мы перед матчем с Уэльсом. Я сзади сидел. Перед игрой Леонид Викторович говорит, что это решающий матч. Мотивирующая речь. С таким серьезным лицом… И начинает говорить не прямо эту речь, но я понимаю, что идут определённые фразы оттуда.
У меня начинается чуть ли не истерика. Сижу сзади, смотрю по сторонам и думаю: неужели этот фильм никто не смотрел? Знаю эту речь наизусть! А тут он ещё говорит это с таким видом — ну явно не Аль Пачино! Действительно было забавно. В итоге все знают, чем закончилась наша феерия. Речь не прошла", — рассказал Самедов в «Коммент.Шоу».
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