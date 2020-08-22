Моуринью: Мбаппе не следует рассматривать как претендента на «Золотой мяч» без победы в ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.



«Игрок не должен получить „Золотой мяч“, если его команда не выступила успешно. Если бы выбирал обладателей «Золотого мяча», то вручал бы награду только тем, кто достиг чего-то вместе с командой. Думаю, Мбаппе не следует рассматривать как претендента на „Золотой мяч“, если „Пари Сен-Жермен“ не выиграет Лигу чемпионов.



Но это лишь мысли командного человека и тренера, кому команда всегда важнее. Честно говоря, смотрю на Мбаппе и вижу командного игрока. Мне кажется, он не думает о получении „Золотого мяча“. Его заботит добавление победы в Лиге чемпионов к выдающемуся списку его достижений», — приводит слова Моуринью Goal.com со ссылкой на DAZN.

Коман: Мбаппе немного похож на Месси. Он способен решить исход финала ЛЧ