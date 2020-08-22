Вадим Евсеев: «Ростов» знаем, ждём хорошую игру, ждём давление
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал подготовку своей команды к матчу с «Ростовом» в социальных сетях.
«Заканчиваем подготовку к «Ростову». В основном, занимаемся восстановлением. И теорией. В таком режиме живём не первую неделю, поэтому новшеств нет, все привычно и знакомо.
Соперника знаем, ждём хорошую игру, ждём давление. Но главное, что все футболисты «Уфы» в строю, все готовы играть. Знают, что рассчитываю на каждого.
Республика от матча со «Спартаком» отошла, атмосфера в Уфе спокойная, но завтра «Нефтяник» снова пошумит. Тем более что погода футбольная. Дождит, был даже туман. Лето заканчивается, до холодов ещё далеко, так что комфортно всем: и футболистам, и болельщикам", — написал Евсеев в "Инстаграме".
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