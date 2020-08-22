Понсе: российский футбол по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал об адаптации в московском клубе и поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.
«Думал, будет сложнее освоиться, но мне очень помогли. Благодарен команде за такой приём. В целом год получился неплохой. В том числе в футбольном плане лично для меня, но в новом сезоне хочу забивать ещё больше, а главное — намного чаще побеждать вместе со «Спартаком».
Российский футбол, особенно в дерби, ни по атмосфере, ни по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам. Если говорить про быт, то все жалуются на пробки, но сейчас я живу ближе к стадиону и не трачу много времени на дорогу. Вот к дорожным указателям на кириллице не привык. Иногда они приводили меня непонятно куда», — приводит слова Понсе официальный сайт «Спартака».
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