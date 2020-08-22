«Барселона» предложила € 10 млн за 19-летнего защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, каталонский клуб предложил «горожанам» € 10 млн за 19-летнего футболиста, однако пока не получил ответа. Если «Манчестер Сити» потребует большую сумму, «Барселона» попытается приобрести Гарсию в зимнее трансферное окно при условии снижения стоимости. Действующий контракт защитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.



Сообщалось, что Гарсия входит в список главных трансферных целей нового главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.

Гарсия — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2019/2020 испанский защитник принял участие в 14 матчах за «горожан» во всех турнирах.