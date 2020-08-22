Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» предложила € 10 млн за 19-летнего защитника «Манчестер Сити»

«Барселона» предложила € 10 млн за 19-летнего защитника «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб предложил «горожанам» € 10 млн за 19-летнего футболиста, однако пока не получил ответа. Если «Манчестер Сити» потребует большую сумму, «Барселона» попытается приобрести Гарсию в зимнее трансферное окно при условии снижения стоимости. Действующий контракт защитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.

Сообщалось, что Гарсия входит в список главных трансферных целей нового главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.

Гарсия — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2019/2020 испанский защитник принял участие в 14 матчах за «горожан» во всех турнирах.

Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020