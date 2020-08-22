«Всему есть предел, моему терпению, возможно, тоже». Антонио Конте — об угрозах

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после проигрыша в финальном матче Лиги Европы с «Севильей» (2:3) намекнул на возможный уход из клуба из-за угроз болельщиков, сообщает Football Italia.



«Прошедший год был очень тяжёлым. Всему есть предел. Если произошедшее на работе вмешивается в личную жизнь, это неприемлемо.



У меня есть семья, и я должен сделать выбор, что важнее – семья или футбол. Всему есть предел, и моему терпению, возможно, тоже», — приводит слова тренера источник, ссылаясь на Sky Sport Italia.



Сообщается, что Конте имел в виду анонимное письмо с пулей и угрозами в адрес тренера и его семьи. По информации издания, тренер недоволен утечкой информации в клубе, поскольку хотел, чтобы семья не узнала о произошедшем.

Антонио Конте: в матче с «Севильей» всё решил опыт