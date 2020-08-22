«Урал» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 22 августа, состоится матч «Урал» – «Краснодар». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Краснодар».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери – Роман Сафьян (Москва).
«Краснодар» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (2) — на 12-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (9).
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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