«Урал» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Урал» – «Краснодар». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Краснодар».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери – Роман Сафьян (Москва).



«Краснодар» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (2) — на 12-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (9).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.