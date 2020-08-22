«Покидаю клуб всей моей жизни, но я счастлив». Банега — об уходе из «Севильи»

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега прокомментировал уход из клуба после победы в финале Лиги Европы.

«Когда сбавил обороты, Лопетеги практическим образом показал мне, что без усердного труда ничего нельзя добиться. Благодаря ему я перезарядил батарейки. Теперь время радоваться и увезти кубок в Севилью. Это победа — для всего города.



Покидаю клуб всей моей жизни, но я счастлив. Благодарен коллегам, что очередная наша мечта воплотилась в реальность. Мы добились успеха благодаря единству и умению преодолевать сложные моменты», — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.

Отметим, хавбек продолжит карьеру в клубе из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб». Банега подписал контракт на три года.