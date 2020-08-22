Балотелли набил на лице татуировку Black power

Скандально известный итальянский форвард Марио Балотелли показал в социальных сетях новые татуировки.

В числе прочего нападающий набил на лице надпись Black Power.

Фото можно посмотреть в "Инстаграме" Марио Балотелли.

Контракт Балотелли с «Брешией» действует до лета 2022 года, но соглашение может быть расторгнуто досрочно, так как клуб вылетел из Серии А.



Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки.

Сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован турецкий «Бешикташ».