Балотелли набил на лице татуировку Black power
Скандально известный итальянский форвард Марио Балотелли показал в социальных сетях новые татуировки.
В числе прочего нападающий набил на лице надпись Black Power.
Фото можно посмотреть в "Инстаграме" Марио Балотелли.
Контракт Балотелли с «Брешией» действует до лета 2022 года, но соглашение может быть расторгнуто досрочно, так как клуб вылетел из Серии А.
Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки.
Сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован турецкий «Бешикташ».
Марио Балотелли может перейти в «Бешикташ»
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