Магнуссон — о матче с «Рубином»: будет тяжело. У соперника хорошие, техничные игроки

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча с казанским «Рубином».



«Будет тяжело. У „Рубина“ хорошие, техничные игроки, которые часто бьют по воротам. Нам надо быть сосредоточенными с первой до последней минуты и не позволять им наносить опасные удары.



Сложный соперник, недавно мы с ними играли и не смогли добиться победы. Надеюсь, сегодня удастся», — приводит слова защитника пресс-служба московского клуба.

Напомним, что матч ЦСКА — «Рубин» пройдёт сегодня, 22 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

После трёх туров ЦСКА, набравший шесть очков, располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, «Рубин» с одним баллом идёт на 13 месте.