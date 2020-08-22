Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Магнуссон — о матче с «Рубином»: будет тяжело. У соперника хорошие, техничные игроки

Магнуссон — о матче с «Рубином»: будет тяжело. У соперника хорошие, техничные игроки
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча с казанским «Рубином».

«Будет тяжело. У „Рубина“ хорошие, техничные игроки, которые часто бьют по воротам. Нам надо быть сосредоточенными с первой до последней минуты и не позволять им наносить опасные удары.

Сложный соперник, недавно мы с ними играли и не смогли добиться победы. Надеюсь, сегодня удастся», — приводит слова защитника пресс-служба московского клуба.

Напомним, что матч ЦСКА — «Рубин» пройдёт сегодня, 22 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

После трёх туров ЦСКА, набравший шесть очков, располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, «Рубин» с одним баллом идёт на 13 месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020