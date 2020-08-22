Магнуссон — о матче с «Рубином»: будет тяжело. У соперника хорошие, техничные игроки
Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча с казанским «Рубином».
«Будет тяжело. У „Рубина“ хорошие, техничные игроки, которые часто бьют по воротам. Нам надо быть сосредоточенными с первой до последней минуты и не позволять им наносить опасные удары.
Сложный соперник, недавно мы с ними играли и не смогли добиться победы. Надеюсь, сегодня удастся», — приводит слова защитника пресс-служба московского клуба.
Напомним, что матч ЦСКА — «Рубин» пройдёт сегодня, 22 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.
После трёх туров ЦСКА, набравший шесть очков, располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, «Рубин» с одним баллом идёт на 13 месте.
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