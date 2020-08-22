Аарон Рэмси может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла»
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Sun.
По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». Отмечается, что английский клуб готов платить Рэмси £ 400 тыс. в неделю (около € 440 тыс.), что равно его нынешней зарплате в «Ювентусе». Таким образом, Рэмси может стать самым высокооплачиваемым футболистом «Ньюкасла».
Рэмси перешёл в туринский «Ювентус» из лондонского «Арсенала» в 2019 году на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 29-летний валлийский футболист принял участие в 24 матчах чемпионата Италии, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии сезона-2019/2020.
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