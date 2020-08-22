Антон Шунин: игры в Туле всегда складываются непросто, а сейчас «Арсеналу» нужны очки

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом».
«Это будет сложный выезд. Во-первых, потому что матчи идут через два дня на третий — нужно хорошо восстановиться и успеть подготовиться. Во-вторых, игры в Туле в принципе всегда складываются непросто, а сейчас «Арсеналу» нужны очки — особенно при своих болельщиках. Но мы приедем с мыслями только о победе.
Луценко наверняка захочет нам забить. Он очень здорово играет головой, в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров, причём вообще не бил пенальти. Нужно его сдержать — в последних матчах мы показали, что умеем обороняться, и «Арсенал» тоже подробно разберём.
Со старта сезона мы не пропустили ни одного гола, но заострять на этом внимание точно не стоит. Наша главная цель — набирать очки, побеждать. Конечно, с нулём пропущенных это сделать легче", — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.
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