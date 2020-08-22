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Рикардо Жезус: Игнашевич и Файзулин — лучшие футболисты из тех, с кем играл в России

Рикардо Жезус: Игнашевич и Файзулин — лучшие футболисты из тех, с кем играл в России
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий московского ЦСКА Рикардо Жезус поделился воспоминаниями о выступлениях в России.

«Один из лучших футболистов, с кем играл в России, — Сергей Игнашевич. Он всегда сконцентрирован на работе. Второй – Виктор Файзулин. Он всегда поражал техникой и передачами.

Как узнал об интересе ЦСКА? Позвонил переводчик Максим Головлёв и спросил, не хочу ли переехать в Москву. Я сразу согласился. ЦСКА связался со «Спартаком», и сделка состоялась. Помню, когда подписывал контракт, впервые увиделся с Евгением Гинером. Он показался очень серьёзным. В ЦСКА мне помогали адаптироваться Вагнер и Карвальо», — приводит слова Жезуса журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».

Жезус выступал в составе московского ЦСКА с 2008 по 2014 год.

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