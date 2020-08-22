Голкипер «Динамо» Расул Мицаев перенёс операцию на колене
Голкипер «Динамо» Расул Мицаев перенёс операцию на коленном суставе, сообщает пресс-служба московской команды.
Мицаев получил повреждение несколько дней назад во время тренировки команды. Сообщается, что операция прошла успешно.
«Пожелаем Расулу скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».
Мицаев — воспитанник «Спартака» из Нальчика. Голкипер обучался и в системе грозненского «Ахмата», а после успешного прохождения просмотра в «Динамо» в январе 2020 года подписал с бело-голубыми контракт. Московское «Динамо» набрало 7 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 4-м туре «Динамо» встречается с тульским «Арсеналом.
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