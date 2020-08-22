Сергей Рыжиков: с возрастом отказался от алкоголя. Курить бросил

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал, как изменились с возрастом привычки.

«Знающие люди подсказали: чем больше лет, тем предпочтительнее меньший вес. Нагрузки легче даются. Ни от чего отказываться не пришлось, просто знаю меру. Хотя нет, от алкоголя отказался. Бургеры стал есть раз в месяц, и то когда молодёжь затащит в кинотеатр. А так — все в разумных количествах, главное, на ночь не наедаться. Плюс нагрузки.



Бутылочку пива? Нельзя. Лучше боржоми. А вечерком колу, в жару ее бесполезно пить. Безалкогольного пивка бутылочку — другое дело, могу принять. Алкоголь вреден для спортсмена. В любом возрасте.



Никотин? Курил. Бросил», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

В прошлом сезоне голкипер выступал за самарские «Крылья Советов».