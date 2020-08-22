«Химки» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Химки» – «Ахмат». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ахмат».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери – Алексей Сухой (Люберцы).



Грозненский «Ахмат» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (9).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.