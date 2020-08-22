«Ростов» намекнул на возвращение Полоза
Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» намекнула на возвращение в команду нападающего «Сочи» Дмитрия Полоза.
В официальной группе «Ростова» в социальной сети «ВКонтакте» были выложены снимки вратарей «Андерлехта», «Аякса», «ПСВ», «Баварии» и пражской «Спарты». Всем им Дмитрий Полоз забивал в составе «Ростова» в еврокубках. «Как думаете, почему эти ребята грустят?» — подписала серию снимков пресс-служба.
Фото: группа «Ростова» «ВКонтакте»
Отметим, что Полоз выступал за «Ростов» в период с сезона-2012/2013 до чемпионата 2016/2017 годов.
На данный момент игрок выступает в составе «Сочи». В прошедшем сезоне Дмитрий Полоз провёл в составе южан 24 матча, забил пять мячей, отдал две результативные передачи и заработал две жёлтые карточки.
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