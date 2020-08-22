«Зенит» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Зенит» – «Тамбов». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Тамбов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери – Артём Любимов (Санкт-Петербург).



Петербургский «Зенит» набрал 9 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (3) — на 11-м месте. В тройку лидером входят «Динамо» (7) и «Локомотив» (7).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.