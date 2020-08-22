«Бенфика» объявила о переходе российского вратаря Ивана Злобина в «Фамаликан»
«Бенфика» на официальном сайте объявила о переходе голкипера Ивана Злобина в «Фамаликан». Подробности сделки не сообщаются.
Злобин — воспитанник академии московского ЦСКА. В 2015 году голкипер стал игроком молодёжной команды португальского клуба «Униан Лейрия», а через год перешёл в «Бенфику». В сезоне-2019/2020 23-летний вратарь принял участие в 7 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. В составе «Бенфики» Злобин — обладатель Суперкубка Португалии (2019).
«Бенфика» набрала 77 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Порту», в 34 встречах набравший 82 очка. Новый сезон в чемпионате Португалии начнётся 12 сентября 2020 года.
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