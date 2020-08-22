Евгений Луценко: матч с «Динамо» — ключевой для нас. Не допускаю мысли о поражении

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился ожиданиями от матча с «Динамо» и рассказал о самочувствии.

Напомним, матч состоится сегодня, 22 августа.

«Считаю матч с „Динамо“ ключевым. Сыграем качественно, покажем общекомандные действия, значит, сможем выйти из сложной ситуации. Не допускаю мысли о проигрыше. Вообще, после четырёх туров можно судить о возможностях той или иной команды в сезоне.



О себе скажу, что в 33 года не чувствую нагрузок, а кто моложе, тем более не должен уставать. За день-два успеваю восстанавливаться. Тут важен психологический момент. Если выигрываешь, на позитиве всё легче переносится. Главное — побеждать», — приводит слова игрока пресс-служба тульского клуба.