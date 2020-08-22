Евгений Луценко: матч с «Динамо» — ключевой для нас. Не допускаю мысли о поражении
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился ожиданиями от матча с «Динамо» и рассказал о самочувствии.
Напомним, матч состоится сегодня, 22 августа.
«Считаю матч с „Динамо“ ключевым. Сыграем качественно, покажем общекомандные действия, значит, сможем выйти из сложной ситуации. Не допускаю мысли о проигрыше. Вообще, после четырёх туров можно судить о возможностях той или иной команды в сезоне.
О себе скажу, что в 33 года не чувствую нагрузок, а кто моложе, тем более не должен уставать. За день-два успеваю восстанавливаться. Тут важен психологический момент. Если выигрываешь, на позитиве всё легче переносится. Главное — побеждать», — приводит слова игрока пресс-служба тульского клуба.
- 22 августа 2020
-
14:30
-
14:14
-
14:12
-
14:03
-
13:55
-
13:53
-
13:50
-
13:25
-
13:12
-
13:00
-
12:59
-
12:45
-
12:36
-
12:22
-
12:06
-
11:52
-
11:34
-
11:26
-
11:23
-
11:16
-
11:00
-
10:59
-
10:49
-
10:33
-
10:26
-
10:00
-
09:54
-
09:46
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
09:17
-
06:33
-
04:16
Партнерский контент