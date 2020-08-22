«Химки» объявили о начале сотрудничества с крупнейшей в России строительной компанией

«Химки» на официальном сайте объявили о начале сотрудничества с российской девелоперской и строительной компанией ПИК, которая стала титульным партнёром клуба в сезоне-2020/2021.



Начиная с домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» логотип компании будет размещён на форме подмосковной команды.



Компания ПИК была основана в 1994 году. По состоянию на январь 2020-го ПИК является крупнейшим застройщиком в России.



Матч 4-го тура чемпионата России «Химки» — «Ахмат» состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Грозненский «Ахмат» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (1) — на предпоследнем, 15-м месте.