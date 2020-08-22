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Гончаренко: ЦСКА нужен был такой нападающий, как Гайч

Гончаренко: ЦСКА нужен был такой нападающий, как Гайч
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о нападающем «армейцев» Адольфо Гайче.

«Нашей команде нужен был нападающий именно такого плана. Мне не нравятся форварды, которых принято называть столбами, игроки такого типа обычно мало двигаются. Предпочитаю, когда нападающий может не только открыться по центру, но и, при необходимости, что называется, свалиться во фланг.

В атаке должно быть постоянное движение. Гайч подходит под эти характеристики: агрессивный, взрывной, физически сильный. При этом очень старается, у него огромное желание проявить себя. Не сомневаюсь, Гайч нам поможет", — приводит слова Гончаренко официальный сайт московского ЦСКА.

Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год.

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